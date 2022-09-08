Цены на газ в Европе закрепились выше 2 100 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 13%, остановились немного выше 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 13%, остановились немного выше 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 456,8 доллара за тысячу кубометров (+0,1%) и в первые минуты незначительно росли. Ценовой максимум составил 2 528,4 доллара (+3%). Однако вскоре котировки перешли к снижению и в приближении закрытия торгов максимально опустились до 2 101,7 доллара (-14,4%). Последние фьючерсы торговались за 2 125,8 доллара (-13,4). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2 455,2 доллара за тысячу кубометров.