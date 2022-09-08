О нас

Цены на газ в Европе закрепились выше 2 100 долларов

Цены на газ в Европе закрепились выше 2 100 долларов Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 13%, остановились немного выше 2 100 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
8 сентября 2022 г. 02:23
Цены на газ в Европе закрепились выше 2 100 долларов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 13%, остановились немного выше 2 100 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 456,8 доллара за тысячу кубометров (+0,1%) и в первые минуты незначительно росли. Ценовой максимум составил 2 528,4 доллара (+3%). Однако вскоре котировки перешли к снижению и в приближении закрытия торгов максимально опустились до 2 101,7 доллара (-14,4%). Последние фьючерсы торговались за 2 125,8 доллара (-13,4). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2 455,2 доллара за тысячу кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля
7 сентября 2022 г. 23:50
Страны ЕС с начала года сократили поставки газа из РФ на 48%
Страны ЕС с начала года сократили поставки газа из РФ на 48%
7 сентября 2022 г. 21:38
Нефть Brent подешевела ниже 90 долларов впервые с начала февраля
Нефть Brent подешевела ниже 90 долларов впервые с начала февраля
7 сентября 2022 г. 17:27
SOCAR будет искать нефть в Турции
SOCAR будет искать нефть в Турции
7 сентября 2022 г. 16:52
В Австрии могут заморозить цены на электроэнергию с 1 декабря
В Австрии могут заморозить цены на электроэнергию с 1 декабря
7 сентября 2022 г. 15:38
В правление Petkim назначен новый руководитель
В правление Petkim назначен новый руководитель
7 сентября 2022 г. 15:17
Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 4%
Стоимость газа в Европе снизилась примерно на 4%
7 сентября 2022 г. 12:13
Чехия и Польша построят газопровод Stork II с целью диверсификации поставок
Чехия и Польша построят газопровод Stork II с целью диверсификации поставок
7 сентября 2022 г. 11:43
Завтра в двух районах Баку не будет газа
Завтра в двух районах Баку не будет газа
7 сентября 2022 г. 11:43
CNPC и Газпром подписали соглашение в рамках проекта Сила Сибири
CNPC и "Газпром" подписали соглашение в рамках проекта "Сила Сибири"
7 сентября 2022 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi