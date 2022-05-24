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Цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе выросли Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 3% к расчетной цене накануне, после четырехдневного снижения котировки поднялись до 948,7 доллара США за тысячу кубометров.
Энергетика
24 мая 2022 г. 22:54
Цены на газ в Европе выросли

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом на 3% к расчетной цене накануне, после четырехдневного снижения котировки поднялись до 948,7 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ - по индексу крупнейшего европейского хаба TTF - открыли торги небольшим ростом. Первые фьючерсные контракты продавались за 923,8 доллара за тысячу кубометров, что на 0,2% выше расчетной цены предыдущего дня - 921,5 доллара США. Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 918,3 доллара (-0,3%), что стало минимумом дня. Затем котировки снова вернулись к росту и достигли максимума в 965,3 доллара (+4,8%). Оставшуюся часть дня цены находились в коридоре 920-965 долларов США.

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