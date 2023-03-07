Цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе продолжают оставаться на уровне ниже 500 долларов за тысячу кубометров, где они впервые за полтора года оказались в пятницу.

Биржевые цены на газ в Европе продолжают оставаться на уровне ниже 500 долларов за тысячу кубометров, где они впервые за полтора года оказались в пятницу.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 477,5 доллара за тысячу кубометров. Далее их стоимость снизилась до 474 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 464,1 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года и 3 марта впервые за полтора года - с 23 августа 2021 года - опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1 700 долларов, и почти в 8 раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3 900 долларов.