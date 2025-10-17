Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометров
Энергетика
- 17 октября, 2025
- 11:47
Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились, составив почти $390 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $390 (-0,1%). Затем их стоимость составила $387,2 (-0,8%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $390,4 за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, еще в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали $630 за тысячу кубометров.
