Цены на газ в Европе упали ниже $390 за тыс. кубометров

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились, составив почти $390 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $390 (-0,1%). Затем их стоимость составила $387,2 (-0,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $390,4 за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, еще в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали $630 за тысячу кубометров.