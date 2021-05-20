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Цены на газ в Европе снизились после рекордного роста

Цены на газ в Европе снизились после рекордного роста На европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора – цен на эмиссию углекислого газа
Энергетика
20 мая 2021 г. 12:32
Цены на газ в Европе снизились после рекордного роста

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 290 долларов США за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума в 342 доллара США с поставкой 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, данная котировка является минимальным значением цены за май 2021 года.

Ранее перешли к снижению цены в Азии - на данный момент ближайший из торгуемых, июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до 338 долларов США за тысячу кубометров с 373 долларов США по итогам торгов в пятницу.

На европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора – цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце прошлой недели ниже 50 евро.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 248 долларов США за тысячу кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Avropada qazın qiyməti rekord artımdan sonra düşüb
Версия на английском языке Europe sees decline in gas prices after record growth

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