    • 20 октября, 2025
    • 11:34
    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились примерно на 1%, оставаясь выше уровня в $380 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $383,8 (-0,2%). Затем их стоимость составляла $381,8 (-0,7%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $384,6 за тысячу кубометров.

