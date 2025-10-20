Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились примерно на 1%, оставаясь выше уровня в $380 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $383,8 (-0,2%). Затем их стоимость составляла $381,8 (-0,7%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $384,6 за тысячу кубометров.