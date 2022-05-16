Цены на газ в Европе снизились к закрытию торгов

Цены на газ в Европе закрыли торги снижением на 4,5%, опустились почти до 995 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе закрыли торги снижением на 4,5%, опустились почти до 995 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ - по индексу крупнейшего европейского хаба TTF - открыли торговую сессию с отметки расчетной цены пятницы – 1 041,8 доллара за тысячу кубометров. Стоимость в течение дня демонстрировала некоторую волатильность, колебалась от 987 долларов до 1 043 долларов. Цена закрытия составила 994,6 доллара США (-4,5%).