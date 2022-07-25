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Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста

Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста, приближаясь к отметке в 1 800 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
25 июля 2022 г. 16:44

Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста, приближаясь к отметке в 1 800 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию понедельника у отметки 1 680 долларов за тысячу кубометров (-0,5% к расчетной цене пятницы — 1 686 долларов) и на протяжении первых часов торгов демонстрировали умеренный рост в среднем на 3-4%. Затем снизились примерно до 1 780 долларов (+5,4%).

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1 735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.

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