Цены на газ в Европе повысились более чем на 3%
Энергетика
- 06 октября, 2025
- 14:15
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднимаются более чем на 3% - до 394 долларов за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки $390,1 (+2,3%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составила $393,6 (+3,2%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $381,5 за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали $630 за тысячу кубометров.
