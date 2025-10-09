Цены на газ в Европе опустились ниже $390 за баррель
Энергетика
- 09 октября, 2025
- 13:48
Биржевые цены на газ в Европе снизились примерно на 1%, ниже $390 за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $386,4 (-1,7%). Далее их стоимость составила $388,5 (-1,1%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $393 за тысячу кубометров.
