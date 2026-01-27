Президент Казахстана и глава МИД Израиля обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность страны укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Сааром.

Они обсудили вопрос активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами между двумя странами.

Токаев выразил надежду на то, что проведение в Астане казахско-израильского бизнес-форума в рамках визита главы МИД Израиля внесет практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.

В свою очередь Саар подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень. Он также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.