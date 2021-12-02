Цены фьючерсов на газ в Европе снизились к закрытию торгов

Цена ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов сократилась на 5,2%, составив 1 059,5 долларов США за тысячу кубометров.

Цена ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов сократилась на 5,2%, составив 1 059,5 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла 1 086,6 доллара США. Цены на газ в течение торговой сессии демонстрировали волатильность, минимум торгов составил 1 040 долларов США, а максимум чуть превысил отметку в 1 110 долларов США. К закрытию цена составила 1 059,5 доллара США, что на 5,2% ниже расчетной цены среды – 1 117,9 доллара США.

Средние цены январских фьючерсов, по подсчетам РИА Новости, в ноябре снизились до 960 долларов за тысячу кубометров, что примерно на 140 долларов США (почти на 13%), ниже аналогичного октябрьского показателя, следует из данных площадки ICE Futures.