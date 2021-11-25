Цены фьючерсов на газ в Европе снизилась по итогам торгов

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга опустилась на 1,6%, до 1 071,2 доллара США за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов четверга опустилась на 1,6%, до 1 071,2 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла 1 083,7 доллара США. После этого цены снизились до 1 029,5 доллара США, а затем восстановились до диапазона примерно 1 080-1 090 долларов США. Максимум торгов составлял 1096,8 доллара США. К закрытию цена снизилась до 1 071,2 доллара, что на 1,6% ниже расчетной цены среды - 1088,4 доллара США.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.

Исторический максимум – 1 937 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов США за тысячу кубометров.

Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превысила 1 120 долларов США.