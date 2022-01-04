Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов CША за тысячу кубометров вновь превысила 1 000 долларов.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов CША за тысячу кубометров вновь превысила 1 000 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

На платформе ICE Futures на открытии торгов стоимость февральских фьючерсов составила 1 028,2 доллара. Затем снизилась до 1 000 долларов, что на 7,5% выше расчетной цены накануне — почти 940 долларов.

Снижение цен связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.