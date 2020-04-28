Цены на услуги крупнотоннажных нефтяных танкеров выросли вдвое

В условиях острой нехватки места для хранения нефти перерабатывающие компании все активнее пользуются услугами нефтяных танкеров. Но если ранее сообщалось о резком росте цен на перевозки супертанкерами и крупнотоннажными танкерами третьего класса, которые возят только сырую нефть, то теперь компании переключились на более мелкие суда, способные возить как сырую нефть, так и нефтепродукты.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Рост цен на услуги нефтяных танкеров связан с глобальным падением спроса на нефть, спровоцированным пандемией коронавируса. Нефтеперерабатывающие компании столкнулись с дилеммой: либо сокращать производство, либо искать места для хранения нефти. Почти все хранилища, расположенные на суше, уже заполнены, а потому компании начали использовать в качестве временных хранилищ плавучие суда. Так, по данным аналитической компании Vortexa, сейчас на танкерах хранится около 72 млн нефтепродуктов, в то время как месяц назад этот показатель был равен 33,7 млн.

Так, за последнюю неделю стоимость услуг крупнотоннажных танкеров второго класса (от 80 тысяч до 160 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов), по данным Clarksons Platou Securities, выросла более чем в два раза. По состоянию на понедельник каждый день использования танкера теперь обойдется в рекордные 173 тысячи долларов США. Почти вдвое подорожали услуги и танкеров первого класса (от 45 тысяч до 80 тысяч тонн) — примерно до 112 тысяч долларов США в день. При этом издание отмечает, что цены на услуги особо крупных танкеров, способных перевозить только сырую нефть, за последнее время стали снижаться и достигли в среднем 167 тысяч долларов США. В середине марта цены у танкеров этого типа превышали 400 тысяч долларов США.