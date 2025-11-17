Цена Urals упала до минимума за 2,5 года

Флагманская российская нефть Urals упала в цене до самого низкого уровня за 2,5 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что падение цены происходит за несколько дней до вступления в силу санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

По данным издания, цена российской нефти сорта Urals в четверг упала до $36,61 за баррель при отгрузке из черноморского порта Новороссийск. Это минимум с марта 2023 года. Похожая динамика наблюдалась и при отгрузке с портов в Балтийском море.

СМИ отмечают, что США в рамках новых санкций против России дали другим странам дедлайн до 21 ноября для прекращения операций с "Лукойлом" и "Роснефтью". Некоторые НПЗ в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки и ищут альтернативных поставщиков.

После объявления санкций США Urals стала торговаться со значительными скидками по сравнению с другими международными марками.