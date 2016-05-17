​Цена нефти WTI впервые с ноября 2015 года превысила отметку в 48 долларов

Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в понедельник продолжают активно расти; нефть марки WTI впервые с 4 ноября 2015 года превысила отметку в 48 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5.54 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2% — до 49,20 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,9% — до 48,15 доллара за баррель.