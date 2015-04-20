​Цена нефти на мировом рынке пошла на спад

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,71%, и составила 55,74 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах серьезных изменений в стоимости нефти марки Brent не произошло. Один баррель нефти этой марки упал в цене на 0,83%, и достиг отметки 63,45 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 64 долларов/баррель.