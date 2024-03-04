Цена нефти марки Brent выросла на фоне решения ряда стран ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в начале торгов слабо выросла после решения некоторых стран ОПЕК+ продлить на второй квартал добровольные сокращения добычи нефти.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в начале торгов слабо выросла после решения некоторых стран ОПЕК+ продлить на второй квартал добровольные сокращения добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена Brent ночью выросла на 0,44%, до 83,93 доллара за баррель по отношению к закрытию 1 марта.

Сегодня утром фьючерс на нефть марки Brent замедлил рост, составив 83,67 доллара (+0,13%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле поднялся на 0,11%, до 79,98 доллара за баррель.

3 марта несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года мер по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, которые были изначально рассчитаны на первый квартал. Дополнительные сокращения, которые оцениваются в 1,7 млн баррелей в сутки, останутся в силе до конца июня.