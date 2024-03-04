О нас

Цена нефти марки Brent выросла на фоне решения ряда стран ОПЕК+

Цена нефти марки Brent выросла на фоне решения ряда стран ОПЕК+ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в начале торгов слабо выросла после решения некоторых стран ОПЕК+ продлить на второй квартал добровольные сокращения добычи нефти.
Энергетика
4 марта 2024 г. 09:13
Цена нефти марки Brent выросла на фоне решения ряда стран ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE в начале торгов слабо выросла после решения некоторых стран ОПЕК+ продлить на второй квартал добровольные сокращения добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена Brent ночью выросла на 0,44%, до 83,93 доллара за баррель по отношению к закрытию 1 марта.

Сегодня утром фьючерс на нефть марки Brent замедлил рост, составив 83,67 доллара (+0,13%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле поднялся на 0,11%, до 79,98 доллара за баррель.

3 марта несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года мер по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, которые были изначально рассчитаны на первый квартал. Дополнительные сокращения, которые оцениваются в 1,7 млн баррелей в сутки, останутся в силе до конца июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti artıb
Версия на английском языке Brent oil up on decision of several OPEC+ countries

Самое важное

Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi