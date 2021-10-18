Цена нефти марки Brent впервые за три года превысила 86 долларов за баррель

Рост мировых цен на нефть ускорился на один процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов США за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Рост мировых цен на нефть ускорился на один процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов США за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 8.06 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,07% — до 85,77 доллара США за баррель, минутами ранее цена Brent превысила 86 долларов США за баррель впервые с 4 октября 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,46%, до 83,49 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,42%, до 82,89 доллара США за баррель.

"Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранцев, начиная со следующего месяца.

Кроме того, на прошлой неделе Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что высокие цены на природный газ повысят спрос на нефть.

Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов США за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1 937 долларов США. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.