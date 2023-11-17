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Цена нефти марки Brent стабилизировалась у отметки 77,5 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent стабилизировалась у отметки 77,5 доллара за баррель Цены на нефть стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии до минимумов с июля.
Энергетика
17 ноября 2023 г. 10:04
Цена нефти марки Brent стабилизировалась у отметки 77,5 доллара за баррель

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии до минимумов с июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составила 77,45 доллара за баррель, что на 0,03 доллара (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,04 доллара (0,05%), до 72,94 доллара за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 5%.

Давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Соединенных Штатах. Как сообщило в среду Минэнергетики, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

В четверг цены "начали действительно резкое падение в момент выхода слабых данных о промпроизводстве США, которые стали сигналом ослабления американской экономики и потенциального снижения спроса на нефть", говорит Сизински.

Объем промпроизводства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в четверг отчете Федеральной резервной системы. Снижение стало максимальным за 4 месяца.

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Версия на английском языке Brent oil prices stable at $77.5 per barrel

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