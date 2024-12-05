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Цена нефти марки Brent стабилизировалась у 72,32 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent стабилизировалась у 72,32 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок незначительно слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.
Энергетика
5 декабря 2024 г. 09:39
Цена нефти марки Brent стабилизировалась у 72,32 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1 цент, до 72,32 доллара за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились также на 1 цент, до 68,55 долларов за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей.

Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.

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