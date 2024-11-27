Цена нефти марки Brent стабилизировалась почти у 73 долларов за баррель

Цены на нефть практически не изменились утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Цены на нефть практически не изменились утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 72,86 долларов за баррель.

Это на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 2 цента, до 68,79 долдаров за баррель.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболлах" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден.

"Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболлах" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.