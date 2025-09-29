Brent на минувшей неделе подорожала почти на 4%
Энергетика
- 29 сентября, 2025
- 09:39
Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до $69,79 за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до $65,3.
За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%.
