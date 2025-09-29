Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Энергетика
    • 29 сентября, 2025
    • 09:39
    Brent на минувшей неделе подорожала почти на 4%

    Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после их роста по итогам торгов предыдущей недели.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до $69,79 за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до $65,3.

    За предыдущую неделю нефть марки Brent подорожала на 3,8%, марки WTI - более чем на 5%.

    Brent WTI стоимость нефти фьючерсы

