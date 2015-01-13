Цена нефти марки Brent приблизилась к отметке 47 долларов/баррель

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,97% или 2,29 долларов и составила 46,0 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 5,65% или 2,68 долларов и составила 47,43 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.