    Цена нефти марки Brent превысила $65

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 09:32
    Цена нефти марки Brent превысила $65

    Мировые цены на нефть в четверг утром повысились почти на 4%. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 10 октября 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на WTI составили $60,81.

    Price of Brent crude oil exceeds $65

