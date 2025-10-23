Цена нефти марки Brent превысила $65

Мировые цены на нефть в четверг утром повысились почти на 4%. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 10 октября 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на WTI составили $60,81.