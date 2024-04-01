Цена нефти марки Brent подорожала до 87,25 доллара за баррель

Котировки нефти повысились в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на этой неделе.

Котировки нефти повысились в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на этой неделе.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,25 доллара (на 0,3%), до 87,25 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,28 доллара (на 0,3%) - до 83,44 доллара за баррель.

NYMEX и ICE Futures были закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%.