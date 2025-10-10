Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель

    Энергетика
    • 10 октября, 2025
    • 17:01
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Так, цена декабрьских фьючерсов на Brent снизилась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до $63,9 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,16%, до $60,18 за баррель.

