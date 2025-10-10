Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, цена декабрьских фьючерсов на Brent снизилась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до $63,9 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,16%, до $60,18 за баррель.