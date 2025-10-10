Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель
Энергетика
- 10 октября, 2025
- 17:01
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Так, цена декабрьских фьючерсов на Brent снизилась на 2,01% относительно предыдущего закрытия - до $63,9 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,16%, до $60,18 за баррель.
Последние новости
17:49
Посол: Закладка фундамента мечети в Физули с участием лидеров стран ОТГ - важное историческое событиеКарабах
17:48
Американская UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностейДругие страны
17:46
Билалхабаши Назаров вошел в историю азербайджанского боксаИндивидуальные
17:46
Фото
Прошел Baku Fintech Forum 2025 при участии PashaPayФинансы
17:42
Британия передала Украине сотни ракет для ПВО раньше срокаДругие страны
17:32
Фото
Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили ШушуВнешняя политика
17:30
Вынесен приговор хирургу, признанного виновным в смерти Назрин МансурлуПроисшествия
17:22
Наталья Спину: Азербайджан превращается в центр киберустойчивости Кавказа и Центральной АзииИКТ
17:22