Цена нефти Brent снизилась до $61,4 за баррель

Нефтяные котировки снижаются вечером 2 мая и завершают неделю в минусе.

Нефтяные котировки снижаются вечером 2 мая и завершают неделю в минусе.

Как передаёт Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 опустилась на $0,74 (1,14%) - до $61,39 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,80 (1,35%), до $58,44 за баррель.

Накануне обе марки нефти подорожали на 1,8% на фоне сообщения Минторга КНР о том, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин. Это дало рынкам надежду на улучшение торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками.

Тем не менее, по итогам недели нефть обеих эталонных марок подешевела примерно на 6% - на фоне опасений, что страны ОПЕК+ могут активизировать наращивание добычи.