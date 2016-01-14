Цена нефти Brent пробила отметку 30 долларов за баррель

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Цена нефти марки Brent на торгах в среду, 13 января, опустилась ниже уровня 30 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Вечером во вторник началось снижение с уровня примерно 31,5 доллара за баррель, на протяжении около трех часов цена держалась на уровне 30,5 доллара за баррель, после чего последовало очередное падение, ниже психологической отметки.

Цена опускалась до 29,95 доллара за баррель. Затем она несколько выросла и по состоянию на 22:47 мск составила 30,3 доллара за баррель. По сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня показатель упал на 1,8 процента.

Это минимальный показатель за период с 2004 года.

Ранее аналитики британского банка Standard Chartered не исключили возможность снижения цен на нефть марки Brent до 10 долларов за баррель в 2016 году. Основной причиной резкого падения цен они назвали укрепление доллара и нестабильность на фондовых рынках.