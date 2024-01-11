Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок в четверг повысились после того, как днем ранее они снизились на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Цены на нефть эталонных марок в четверг повысились после того, как днем ранее они снизились на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют 77,14 доллара за баррель, что на 0,34 доллара (на 0,44%) выше уровня на закрытие прошлой торговой сессии.

В среду эти контракты подешевели на 0,79 доллара (на 1%) - до 76,80 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли в цене на 0,27 доллара (на 0,38%) - до 71,64 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов их котировки уменьшились на 0,87 доллара (на 1,2%) и завершили день на отметке 71,37 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Респонденты S&P Global Commodity прогнозировали в среднем снижение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Еще одним фактором, оказывающим повышательное давление на цены, является остановка добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении "Шарара", мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки, из-за политических протестов.