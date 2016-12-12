Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Цена нефти Brent превысила 57 долларов впервые с 21 июля 2015 года на фоне подписания ОПЕК и странами вне ОПЕК соглашения о сокращении добычи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

10 декабря в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. Во встрече приняли участие 12 государств. По итогам встречи 11 странами было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2017 года. Азербайджан подтвердила согласие сократить добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки.