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Цена нефти Brent опустилась ниже $70 впервые с 20 декабря 2021 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $70 впервые с 20 декабря 2021 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.
Энергетика
10 сентября 2024 г. 18:36
Цена нефти Brent опустилась ниже $70 впервые с 20 декабря 2021 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 18:11 по бакинскому времени, цена барреля Brent опустилась на 2,71%, до 69,89 доллара.

К 18:26 фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне 69,4 доллара (-3,49%), в то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался на 3,54%, до 66,16 доллара за баррель.

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