Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель на опасениях роста предложения

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, оставаясь в негативном тренде на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, оставаясь в негативном тренде на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:07 по бакинскому времени опускается на $0,45 (0,7%), до $63,99 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,47 (0,7%), до $64,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,46 (0,75%), до $60,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,37 (0,6%), до $61,20 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

"Еще одно масштабное увеличение добычи в июле будет означать, что ОПЕК+ окончательно перешла к защите своей доли рынка вместо защиты цены нефти", - отметил Уоррен Паттерсон из ING.