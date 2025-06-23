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Цена нефти Brent на ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января

Цена нефти Brent на ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января.
Энергетика
23 июня 2025 г. 03:49
Цена нефти Brent на ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 02:00 по бакинскому времени, стоимость Brent значительно ускорила рост и превысила $80 впервые с 21 января, поднявшись до $80,98, а затем к 02:01 по бакинскому времени стоимость нефти превысила $81, впервые с 20 января, торгуясь на уровне $81,4 (плюс 5,28%).

По состоянию на 02:05 по бакинскому времени Brent торговалась на уровне $80,41 за баррель (плюс 3,98%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года дорожал на 5,89% - до $78,40 за баррель.

К 02:38 по бакинскому времени Brent торгуется на уровне $78,94 за баррель (плюс 2,1%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года дорожал на 2,38% - до $75,8 за баррель.

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Версия на азербайджанском языке “Brent” neftinin qiyməti yanvarın 20-dən bəri ilk dəfə 81 dolları ötüb

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