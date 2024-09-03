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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE, снизившись на 4% с момента открытия торгов, упала ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года,
Энергетика
3 сентября 2024 г. 18:51
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE, снизившись на 4% с момента открытия торгов, упала ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года,

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 18:04 по бакинскому времени, цена Brent снижалась на 4,61% - до $73,95 за баррель.

К 18:14 по бакинскому времени фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $74,36 (-3,78%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре терял 3,53%, опускаясь до $71,3 за баррель.

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Версия на английском языке ICE Brent crude price falls below $74 per barrel, first time since Dec. 2023

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