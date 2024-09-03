Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE, снизившись на 4% с момента открытия торгов, упала ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года,

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE, снизившись на 4% с момента открытия торгов, упала ниже $74 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года,

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 18:04 по бакинскому времени, цена Brent снижалась на 4,61% - до $73,95 за баррель.

К 18:14 по бакинскому времени фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $74,36 (-3,78%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре терял 3,53%, опускаясь до $71,3 за баррель.