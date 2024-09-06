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Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с 28 июня 2023 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с 28 июня 2023 года Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 28 июня 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
6 сентября 2024 г. 19:32
Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с 28 июня 2023 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 28 июня 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным биржи на 17:44 по московскому времени, цена барреля Brent опускалась на 1,02%, до $71,95.

К 18:00 московскому времени фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $71,58 (-1,76%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался на 1,79%, до $67,91 за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности, усиливающие опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть.

"Трейдеры фокусируются на сигналах вероятного падения спроса на нефть и нефтепродукты, и это перекрывает позитивные рыночные сигналы, - отмечает аналитик SEB Оле Хвалбе. - Глубокие опасения сохраняются, особенно в отношении Китая".

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Версия на английском языке Brent price drops to its lowest since June 2023

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