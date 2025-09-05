Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа
Энергетика
- 05 сентября, 2025
- 17:16
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа 2025 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 16:53 по бакинскому времени, цена Brent снижалась на 2,29% - до $65,35 за баррель.
Фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $65,67 (-1,81%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался на 1,89%, до $62,13 за баррель.
