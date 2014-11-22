Цена на нефть WTI выросла до 76,51 доллар/баррель

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-Йоркской товарной бирже в пятницу подорожала. Фьючерсные контракты на ее поставки в январе 2015 года в конце торгов заключались по цене 76,51 доллара за баррель, что на 0,66 доллара (0,87%) выше, чем днем ранее. По итогам недели, цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 0,9%, впервые с сентября завершив неделю в плюсе.

По словам аналитиков, росту цены на нефть способствовали позитивные новости из Китая и Европы. Центробанк КНР в пятницу решил понизить процентные ставки впервые с 2012 года для стимулирования экономики страны. Глава ЕЦБ Марио Драги, в свою очередь, заявил о том, что регулятор может расширить покупки активов для экономического стимулирования в случае возникновении инфляционных рисков, передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Эксперты полагают, что рост экономической активности в Китае и Европе может стать предпосылкой для увеличения мирового спроса на нефть. "Понижение процентных ставок в Китае и заявления Драги оказали положительное воздействие на рынок нефти. Новые меры экономического стимулирования приведут к росту спроса на "черное золото" в 2015 году", - отметил аналитик банка Citigroup Тим Эванс.

Участники рынка ждут также заседания ОПЕК, которое состоится 27 ноября в Вене. Не исключено, что на нем картель примет решение о сокращении квот на добычу с целью стабилизации цен на нефть, подешевевшей с июня примерно на 30%.