Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины

Цена на нефть в Японии на фоне роста напряженности вокруг Украины поднялась в понедельник до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 63 тыс. иен (почти 546 долларов США) за килолитр (около 6,289 барреля).

Цена на нефть в Японии на фоне роста напряженности вокруг Украины поднялась в понедельник до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 63 тыс. иен (почти 546 долларов США) за килолитр (около 6,289 барреля).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Рост цен, как отмечает информационное агентство Киодо, связан с опасениями по поводу возможного сокращения экспорта нефти из России в случае, если США и другие страны Запада введут против Москвы жесткие экономические санкции. Инвесторы полагают также, что страны Евросоюза могут расширить использование нефтепродуктов, если столкнутся с уменьшением поставок природного газа из РФ из-за конфликта в Украине.

Рост цен на нефть уже привел в Японии к стремительному подорожанию бензина и дизельного топлива. Правительство страны было вынуждено в связи с этим ввести систему дотаций для оптовиков, побуждая их ограничивать рост цен.