О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины

Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины Цена на нефть в Японии на фоне роста напряженности вокруг Украины поднялась в понедельник до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 63 тыс. иен (почти 546 долларов США) за килолитр (около 6,289 барреля).
Энергетика
14 февраля 2022 г. 09:53
Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины

Цена на нефть в Японии на фоне роста напряженности вокруг Украины поднялась в понедельник до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 63 тыс. иен (почти 546 долларов США) за килолитр (около 6,289 барреля).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Рост цен, как отмечает информационное агентство Киодо, связан с опасениями по поводу возможного сокращения экспорта нефти из России в случае, если США и другие страны Запада введут против Москвы жесткие экономические санкции. Инвесторы полагают также, что страны Евросоюза могут расширить использование нефтепродуктов, если столкнутся с уменьшением поставок природного газа из РФ из-за конфликта в Украине.

Рост цен на нефть уже привел в Японии к стремительному подорожанию бензина и дизельного топлива. Правительство страны было вынуждено в связи с этим ввести систему дотаций для оптовиков, побуждая их ограничивать рост цен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
12 февраля 2022 г. 13:21
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
12 февраля 2022 г. 11:56
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi