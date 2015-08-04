​Цена на нефть преодолела психологический барьер в 50 долларов за баррель

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,95 долларов или 4,14% и составила 45,17 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 5,15% или 2,69 долларов и составила 49,52 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 доллар/баррель.