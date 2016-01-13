​Цена на нефть марки WTI упала ниже отметки в 30 долларов

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки WTI впервые с декабря 2003 года упала ниже психологической отметки в 30 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 3,79%, до 30,2 доллара за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 3,61%, до 30,73 доллара за баррель.

При этом в ходе торгов стоимость фьючерсов WTI опускались ниже 30 долларов до 29,96 доллара за баррель, что стало обновлением минимума с 2003 года.