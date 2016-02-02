Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 30 долларов за баррель

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают снижаться, марка WTI торгуется ниже 30 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:48 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,23% - до 32,45 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,93% - до 30,06 доллара за баррель, при этом ранее она падала до отметки в 29,95 доллара за баррель.