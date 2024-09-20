О нас

Цена на нефть марки Brent снизилась до 74,68 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent снизилась до 74,68 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.
Энергетика
20 сентября 2024 г. 09:49
Цена на нефть марки Brent снизилась до 74,68 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,68 доллара за баррель. В сравнении с показателем на конец вчерашних торгов, это на 0,2 доллара (0,27%) меньше.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,1 доллара (0,14%), до 71,85 доллара за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность американской экономики и скажется на спросе на топливо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Brent crude oil price falls to $74.68 per barrel

Другие новости из категории

Из каких стран Азербайджан импортировал нефть в январе-июле?
Из каких стран Азербайджан импортировал нефть в январе-июле?
20 сентября 2024 г. 10:49
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Индонезию почти на 95%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Индонезию почти на 95%
20 сентября 2024 г. 10:11
Контракт века: 30-летняя веха успеха и новые горизонты
Контракт века: 30-летняя веха успеха и новые горизонты
20 сентября 2024 г. 10:00
Цена на азербайджанскую нефть превысила 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть превысила 78 долларов
20 сентября 2024 г. 08:58
В Азербайджане отмечается День нефтяника
В Азербайджане отмечается День нефтяника
20 сентября 2024 г. 00:00
Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается
Гендиректор МАГАТЭ: Наше крепкое сотрудничество с Азербайджаном продолжается
19 сентября 2024 г. 22:32
AERA и MEDIA провели совместный семинар для представителей СМИ
ФотоAERA и MEDIA провели совместный семинар для представителей СМИ
19 сентября 2024 г. 17:36
Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС
Цены на нефть перешли к росту после снижения ставки ФРС
19 сентября 2024 г. 16:05
Германия сократила поставки нефти из Азербайджана
Германия сократила поставки нефти из Азербайджана
19 сентября 2024 г. 15:58
TotalEnergies продлила соглашение с CNOOC на поставку СПГ в Китай до 2034 года
TotalEnergies продлила соглашение с CNOOC на поставку СПГ в Китай до 2034 года
19 сентября 2024 г. 14:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi