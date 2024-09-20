Цена на нефть марки Brent снизилась до 74,68 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились утром в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,68 доллара за баррель. В сравнении с показателем на конец вчерашних торгов, это на 0,2 доллара (0,27%) меньше.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,1 доллара (0,14%), до 71,85 доллара за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность американской экономики и скажется на спросе на топливо.