Цена на нефть Brent опустилась ниже $63 за баррель

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $63 за баррель — до минимума за восемь недель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:29 по бакинскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,9%, до $62,93 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,17% — до $59,21 за баррель.

9 февраля нефть WTI впервые с начала 2018 года торгуется ниже психологической отметки в $60 за баррель.