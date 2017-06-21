Цена на нефть Brent опустилась ниже $45

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных минэнерго США о росте добычи; нефть марки Brent впервые с 15 ноября опустилась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.46 по бакинскому времени стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,33% — до 44,95 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 2,07% — до 42,61 доллара за баррель.