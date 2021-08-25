Цена на газ в Европе подскочила до 546 долларов за тыс. кубометров

Уровень запасов сырья в подземных хранилищах Европы достиг отметки 64,75%

Спотовая цена газа в Европе вернулась к ажиотажному росту после проседания на 10 долларов США за тысячу кубометров на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на отраслевой журнал "Нефтегазовая вертикаль", оно было вызвано заявлением о том, что до окончания строительства «Северного потока-2» осталось проложить 15 км газопровода.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах 24 августа выросла на 8% и составила 546 долларов США за тысячу кубометров.

Котировки выросли несмотря на то, что поставки по газопроводу «Ямал-Европа» (снижение потока по которому ранее оказывало поддержку ценам) ощутимо увеличились за два предыдущих дня.

Уровень запасов сырья в подземных хранилищах Европы достиг отметки 64,75%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Нынешний уровень резервов отстает от среднего за последние пять лет на эту дату уже на 16,5 процентных пункта. Темп заполнения хранилищ в августе отстает от среднего уровня за последние пять лет примерно на 10%.

Увеличение цены может быть обусловлено рядом факторов. Некоторые зарубежные аналитики полагают, что «Газпром» имеет проблемы с инфраструктурой (в частности, к этому относится падение прокачки по Ямальскому трубопроводу в августе) и с добычей. Другие эксперты считают, что российский газовый монополист умело манипулирует ситуацией в свою пользу.

Валентина Бонетти, старший газовый аналитик S&P Global Platts в регионе EMEA, сообщила CNBC, что компания считает недавнее падение российских потоков в Европу «следствием физических проблем с добычей нефти», для восстановления которых требуется больше времени, чем ожидалось.

«Газпром» долгое время гордился своей надежностью и оперативностью в восстановлении поставок после аварий», — сказала Бонетти. Недавний поворот компании к «стратегии увеличения стоимости над объемом» стал испытанием способности компании восстанавливать потоки природного газа и оказал давление на ЕС с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный запуск «Северного потока-2».

Определенным сигналом для европейского рынка стали аукционы транзита газа через Украину. Многие связывают отсутствие резервирования мощностей через Украину с нежеланием «Газпрома» поставлять газ по этому маршруту.

«Если это правда, это повлечет серьезные последствия для мирового рынка газа и СПГ. Он должен определиться, как он относится к объемам российских поставок и их доступности или дискреционной недоступности», — сказал Том Мажец-Мансер, ведущий европейский газовый аналитик ICIS.

«Текущее падение поставок газа и увеличение объемов отвода газа из хранилищ, которое приводит к повышению цен на газ в Европе и приносит пользу Москве, — это, в первую очередь, коммерческая тактика, призванная помочь России в то время, когда спрос на газ во всем мире высок», — сказала Кристина Берзина, старший научный сотрудник Альянса за обеспечение демократии.

Тем не менее, аналитики S&P Global Platts считают, что потоки из РФ в Европу постепенно восстановятся в ближайшие недели, и ожидают, что поставки Nord Stream начнутся в октябре.

Отметим, что на фоне ажиотажного спроса «Газпром» повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 году на 30%.