Цена на Brent достигла максимума этого года

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня, 16 мая, стоимость нефти марки Brent выросла до 48,66 долларов за баррель и достигла максимума 2016 года.

Как сообщает Report, Brent подорожал после обнародования компанией Baker Hughes данных о закрытии еще 10 буровых установок в период 6-13 мая. Тем самым, количество активных нефтяных скважин в США сократилось еще на 3% - до 318 единиц.

Другой важной причиной роста цен на нефть стал отчет банка Goldman Sachs. Так, банк заявил о возникшем на рынке дефиците из-за проблем с доставкой нефти в Нигерию, Венесуэлу, США и Китай. В отчете говорится, что нефтяной рынок перешел от перенасыщения к дефициту ранее ожидаемого. Вероятно, дефицит возник в мае на фоне снижения добычи и одновременного резкого роста спроса.

Аналитическая группа Report прогнозирует начало снижения цен на фоне сокращения мирового спроса после того как цены вырастут до 53-55 долларов/баррель. Основным фактором, способным кратковременно повлиять на нефтяные цены, может стать положительное решение Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 13-14 июня. Отметим, что треть аналитиков ожидает повышения процентной ставки Федрезервом.