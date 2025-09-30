Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $71

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 10:09
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $3,11 или 4,22% - до $70,65.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,85.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $3,13 или 4,33% - до $69,11 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dollardan aşağı düşüb
    Azeri Light crude drops over 4% to $70.65 per barrel

