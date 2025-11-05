Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66

    Энергетика
    • 05 ноября, 2025
    • 09:32
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,61 или 0,92% - до $65,82.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,26.

    В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,61 или 0,96%, составив $63,79.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок
